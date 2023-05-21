Детский психолог рассказал о способах защиты от буллинга

Детский психолог Кирилл Бахарев отмечает, что важно развивать коммуникативные способности и навыки поведения в конфликте, умение конструктивно выражать агрессию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заведующий Свердловским областным центром психологической поддержки детей и подростков Кирилл Бахарев рассказал о методах борьбы с серьезной социальной проблемой — школьной травлей. Психолог поделился информацией о том, как можно распознать буллинг и как вовлечь родителей и учителей, которые могут помочь в предотвращении травли.

Чтобы выяснить, стал ли школьник жертвой буллинга, специалист рекомендует обратить внимание на настроение ребенка. Повышенная тревожность, пугливость, замкнутость и необщительность могут говорить о проблеме. Основным признаком может стать нежелание школьника посещать занятия.

В этом случае психолог советует родителям поговорить с ребенком, внимательно выслушать его и отнестись серьезно к его переживаниям.

"Нельзя преуменьшать значимость проблемы, обвинять сына или дочь в происходящем. Ни в коем случае не отворачивайтесь, не говорите: "Сам разберешься". Ведь если ребенок обратился к вам, значит, сам он уже не справляется. Предлагайте возможные варианты действий: как реагировать на провокации, как защитить себя, как заручиться поддержкой в коллективе, совместно обсуждайте эти поведенческие модели. Уместно будет побеседовать с классным руководителем на тему враждебной обстановки в классе. Важно также привлечь школьного педагога-психолога к работе с жертвой буллинга и теми ребятами, которые проявляют агрессию", — говорит психолог.

По мнению специалиста, создание благоприятного психологического климата в учебном учреждении — задача администрации и сотрудников. Если взрослые позволяют себе оскорбительные и уничижительные действия в адрес учащихся, то и дети могут начать срывать злость на тех, кто слабее.

"Это касается и обстановки в семье. Профилактика травли представляет собой системную работу с учащимися (организация мероприятий, подразумевающих кооперацию и сотрудничество детей, работа с группой риска, с детьми с девиантным поведением), устранение последствий выгорания учителей как основного фактора непрофессионализма, привлечение педагога-психолога и социального педагога к работе с семьями трудных детей, при необходимости — перенаправление в специализированные центры, оказывающие социально-медико-психологическую помощь несовершеннолетним", — отмечает Кирилл Бахарев.

Психолог рекомендует развивать ассертивные навыки — способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не ущемляя права окружающих. Это важно, потому что буллинг оказывает сильное воздействие на психическое здоровье: может развиться неуверенность, ухудшиться успеваемость, снизиться самооценка, могут появиться страхи, подавленная обида, злость, депрессивные состояния, беспомощность, пассивная жизненная позиция, суицидальные настроения.

Психолог акцентирует внимание на том, что специалисты должны заниматься не только жертвами, но и агрессорами, так как у подобных нападок должны быть причины. Свидетели травли также могут получить психологическую травму от перспективы стать мишенью для издевательств.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, за помощью можно обратиться к специалистам круглосуточного анонимного телефона доверия и психологической помощи для детей, подростков и родителей 8 800 300 83 83, а также в Центр социально-психологической помощи детям и молодежи "Форпост". Любой ребенок, проживающий в Екатеринбурге, может позвонить по телефону доверия для детей и подростков +7 (343) 385-73-83.

Ранее, детский психиатр напомнил родителям о необходимости уделять внимание ментальному здоровью школьников.