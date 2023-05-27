В Екатеринбурге в Центре лечения клещевых инфекций подтвердили первый случай энцефалита

Пострадавший пациент не был привит от клещевого энцефалита. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

В Екатеринбурге врачи Центра лечения клещевых инфекций "Новой больницы" зафиксировали первый подтвержденный случай клещевого энцефалита. Лайм-боррелиоз подтвержден в 27 случаях. Всего с начала 2023 года в клиники региона обратились 8,4 тысячи пострадавших от укусов клещей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

От укуса клеща пациент с подтвержденным случаем энцефалита пострадал в екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка. Пострадавший не был привит, в настоящее время находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По данным главного эксперта регионального минздрава по медицинской профилактике Александра Харитонова, в этом году высокая активность клещей связана с ранней весной и жаркой погодой. Эксперт также пояснил, что при укусе клеща пострадавшему необходимо обратиться за помощью к врачам в первые сутки.

Симптомы, которые могут сопровождать заболевание:

лихорадка,

озноб,

мышечная слабость,

тянущие боли в мышцах спины или шеи,

тошнота и рвота,

общая слабость,

астенический синдром.

При лайм-боррелиозе в месте присасывания клеща может появиться типичная кольцевидная эритема (покраснение или сыпь), которая увеличивается в размерах.

В Екатеринбурге ежедневный круглосуточный прием ведут в травмпунктах и Центре иммунопрофилактики "Новой больницы".

"В последние годы мы отмечаем прирост таких обращений. Так, в 2022 году число обратившихся превысило показатели предыдущего периода в два раза и достигло 3,1 тысячи человек", — рассказала заведующая Центром, врач-иммунолог Елена Душина.

По данным медиков, инфицированность клещей в 2023 году близка к показателям 2022 года. Как показывают исследования, вирусом энцефалита оказались заражены 3% клещей, которые были взяты на анализ в Центре. Обратившимся за помощью пациентам назначается серопрофилактика специфическим иммуноглобулином человека против клещевого энцефалита, при выявлении в клеще боррелии назначают антибиотикопрофилактику.

По информации врачей "Новой больницы", в 2022 году из 1,3 тысячи обратившихся с подозрением на клещевой энцефалит свыше 400 пациентов были госпитализированы. У 89 человек был выявлен клещевой энцефалит, в половине случаев болезнь приняла тяжелые формы. У всех перенесших энцефалит в тяжелой форме не было полного курса вакцинации.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале от присасывания клещей пострадало почти 5 тысяч человек.