На Среднем Урале от присасывания клещей пострадало почти 5 тысяч человек

Почти 5 тысяч свердловчан пострадали от присасывания клещей. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

С начала сезона в Свердловской области жертвами клещей стали 4 955 человек. Показатель выше в 1,5 раза, чем наблюдался в аналогичный период 2022 года.

По данным пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, среди пострадавших 1 122 ребенка. Всего в лабораториях было исследовано 2 462 особи клеща:

в 0,8% проб найден вирус клещевого энцефалита,

в 37,2% — лайм-боррелиоз,

в 1,8% — моноцитарный эрлихиоз,

в 0,4% — гранулоцитарный анаплазмоз.

В больницы с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" направлены 6 человек. У 37 госпитализированных подозрение на клещевой иксодовый боррелиоз.

С начала года в Свердловской области за счет различных источников финансирования проведено 42 040 вакцинаций и 183 552 ревакцинации от клещевого энцефалита. Также в регионе ведется акарицидная обработка территорий.

Напомним, по состоянию на 2 мая 2023 года на Среднем Урале было зарегистрировано 2 783 человека, которые пострадали от укусов клещей.

Еще по теме: