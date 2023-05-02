От укусов клещей пострадали уже более 2700 свердловчан

В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 948 человек. Фото: Галина Соловьева

По состоянию на 2 мая 2023 года на территории Свердловской области зарегистрировано 2 783 человека, в том числе 631 ребенок, которые пострадали от нападения клещей. Это в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня.

Наиболее активны клещи в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Ачитском городских округах, Алапаевском районе, Ирбитском муниципальном образовании, Каменске-Уральском и Дегтярске. В этих муниципалитетах среднеобластной показатель по нападению клещей превышен в 1,5 раза и более. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях Свердловской области.

В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 948 человек — это 34,1% от всех жертв нападения членистоногих.

В больницы региона с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализированы 6 человек, с клещевым иксодовым боррелиозом — 20 свердловчан.

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовали 745 клещей, снятых с людей. Клещевой вирусный энцефалит обнаружен в 10 пробах (1,3%). На боррелиоз исследовано 669 проб, возбудитель обнаружен в 258 из них (38,5%); моноцитарный эрлихиоз выявлен в 7 (1,4%) из 484 проб.

В Свердловской области в 2023 году акарицидные обработки запланированы на территории 11 336 га. По данным на 2 мая, обработано 2 458,9 га, это 21,7% от всей площади. С начала года против клещевого вирусного энцефалита за счет различных источников финансирования проведено 34 081 вакцинация и 141 020 ревакцинаций.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что активность клещей в Свердловской области спадет к концу июня — середине июля.

Еще по теме: