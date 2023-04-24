С начала сезона от укусов клещей пострадали 807 уральцев

Свердловчане из 53 муниципалитетов пострадали от укусов клещей. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 807 человек, из них 220 — дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Жертвами клещей стали жители 53 муниципалитетов. Больше всего случаев присасывания клещей зафиксировано в Екатеринбурге — 263. В Каменске-Уральском пострадали 90 человек, в Первоуральске — 31, в Нижнем Тагиле — 30.

Предварительный диагноз "клещевой вирусный энцефалит" поставлен 3 пациентам, "клещевой иксодовый боррелиоз" — 7 пострадавшим.

Всего в свердловских лабораториях исследовали 241 особь клеща, в 3 пробах найден вирусный энцефалит. Из 218 проверенных на боррелиоз клещей возбудитель был обнаружен в 60 пробах. Еще в 1 пробе из 165 найден моноцитарный эрлихиоз.

Напомним, ранее 3 свердловчанина были госпитализированы с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз".

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