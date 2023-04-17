Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 апреля 2023, 17:44

На Среднем Урале 3 человека госпитализированы с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз"

Больница

В Свердловской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 489 жителей. Фото: Павел Ворожцов

Три жителя Среднего Урала попали в больницы с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз", еще один госпитализирован с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит", сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

С начала сезона от укусов клещей пострадали 489 жителей Среднего Урала, из них 144 — дети.  Жертвами клещей стали жители 48 муниципалитетов. Больше всего пострадавших — 163 человека — зарегистрировано в Екатеринбурге. На втором месте Каменск-Уральский, там случаи присасывания клещей зафиксированы у 58 горожан, замыкает тройку Первоуральск, где от укусов пострадали 16 жителей.

С начала сезона в лабораториях было исследовано 175 особей клещей, у 3 был обнаружен клещевой вирусный энцефалит. В 39 пробах из проверенных 157 был найден возбудитель боррелиоза. 

Напомним, в Свердловской области в этом году планируют провести акарицидные обработки на площади в 11 336 га. На сегодня обработано 129 га. В Екатеринбурге обработка от клещей проводится в парках, скверах и на территории лесничеств.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.04.2023, 20:54 / Спорт
Свердловское управление МВД России отметило столетие "Динамо"
17.04.2023, 19:55 / Общество
Евгений Куйвашев передал автобус для юных спортсменов Красноуфимска
17.04.2023, 19:15 / Культура
В Екатеринбурге открылась экспозиция о дипломатах, спасавших евреев в годы Второй мировой войны
17.04.2023, 19:06 / Политика
Евгений Куйвашев обсудил с главами западных муниципалитетов Свердловской области вопросы развития территорий
17.04.2023, 17:53 / Общество
За продажу несовершеннолетнего сына жительница Екатеринбурга может получить 6 лет колонии