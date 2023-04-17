На Среднем Урале 3 человека госпитализированы с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз"

В Свердловской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 489 жителей. Фото: Павел Ворожцов

Три жителя Среднего Урала попали в больницы с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз", еще один госпитализирован с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит", сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С начала сезона от укусов клещей пострадали 489 жителей Среднего Урала, из них 144 — дети. Жертвами клещей стали жители 48 муниципалитетов. Больше всего пострадавших — 163 человека — зарегистрировано в Екатеринбурге. На втором месте Каменск-Уральский, там случаи присасывания клещей зафиксированы у 58 горожан, замыкает тройку Первоуральск, где от укусов пострадали 16 жителей.

С начала сезона в лабораториях было исследовано 175 особей клещей, у 3 был обнаружен клещевой вирусный энцефалит. В 39 пробах из проверенных 157 был найден возбудитель боррелиоза.

Напомним, в Свердловской области в этом году планируют провести акарицидные обработки на площади в 11 336 га. На сегодня обработано 129 га. В Екатеринбурге обработка от клещей проводится в парках, скверах и на территории лесничеств.