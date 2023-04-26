Активность клещей в Свердловской области спадет к концу июня — середине июля

Любимые места клещей — захламленный лес, валежник, лиственно-хвойные леса. Фото: Владимир Мартьянов

Биолог Уральского федерального университета (УрФУ) рассказал о видах клещей на Урале. По его прогнозам, их активность спадет к концу июня — середине июля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН, профессора кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алексея Гилева, на Урале обитает три вида клещей. Самый известный — таежный. Самки такого клеща ярко-красные, а самцы черные. Обитает он в основном в тайге. На открытых местах — лугах и лесостепных территориях — можно встретить серо-коричневого пастбищного клеща и крупного лугового с характерным коричневым рисунком. Все они опасны для человека, так как переносят различные заболевания.

Основной пик активности клещей приходится на весну, но луговые активны еще и осенью.

"В целом к концу июня — середине июля клещи напитываются, уходят на покой, и в лесу становится относительно безопасно. С этого периода те, кто успел напитаться, делают кладку. Те же, кто остались голодными, не проявляют такую активность и не пытаются откладывать яйца, так как следующее поколение не успеет развиться", — рассказал Алексей Гилев.

Любимые места клещей — захламленный лес, валежник, лиственно-хвойные леса.

Сами клещи энцефалитом или боррелиозом не болеют, но являются переносчиками. Болезни получают от прокормителей, в основном от мышей.

По словам эксперта, очаги энцефалита распространены практически по всей территории обитания клещей на Урале.

Для прогулок рекомендуется надевать специальную одежду с оторочкой, нашитой на одежду полоской. Клещ обычно ползет вверх и, доползая до этого карманчика, остается там. Также надо заправлять брюки в носки или обувь, стараться делать одежду герметичной, пользоваться репеллентами.

Напомним, ранее в лесах и природных парках Свердловской области началась обработка от клещей.

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