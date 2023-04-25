В лесах и природных парках Свердловской области началась обработка от клещей

Все лесные парки, которые расположены в окрестностях Екатеринбурга, будут полностью обработаны до 15 мая. Фото: Полина Зиновьева

Акарицидная обработка стартовала в лесных и природных парках, которые подведомственны региональному министерству природных ресурсов и экологии. Работы уже ведутся на территории Шарташского лесопарка, в планах — Юго-Западный, Уктусский, Шувакишский и другие лесные парки Екатеринбурга, а также отдельные участки природных парков "Оленьи ручьи" и "Река Чусовая".

"Обрабатываются участки вдоль дорожно-тропиночной сети, в местах массового посещения и кратковременных остановок людей на маршрутах. Также обрабатываются поляны, где проводятся эколого-просветительские мероприятия либо размещаются летние палаточные лагеря", — приводит слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова департамент информационной политики региона.

Все лесные парки, которые расположены в окрестностях Екатеринбурга, будут полностью обработаны до 15 мая.

В "Оленьих ручьях" работы завершатся до конца апреля, а в природном парке "Река Чусовая" — до конца июня.

В Свердловской области акарицидной обработке подлежит около 850 гектаров особо охраняемых природных территорий. В течение 5 дней после проведения работ посещать лесные и природные парки не рекомендуется. Во время отдыха на природе не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: выбирайте правильную одежду и пользуйтесь репеллентами.

Напомним, ранее на Среднем Урале 3 человека были госпитализированы с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз".

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