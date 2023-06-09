Посетители рок-фестиваля "Кардиограмма" в Екатеринбурге смогут проверить сердце

"Кардиоавтобус" будет работать на рок-фестивале два дня. Фото: Александр Зайцев

Медицинские работники и волонтеры будут дежурить на площадке рок-фестиваля "Кардиограмма", который состоится в эти выходные в Екатеринбурге.

Гости фестиваля в перерывах между выступлениями групп могут сделать электрокардиограмму в мобильном комплексе "Кардиоавтобус". Он будет работать оба дня с 12:00 до 18:00.

Также будет организована работа трех кардиопостов, где медики-волонтеры измерят всем желающим артериальное давление.

"Веселое настроение посетителей поддержат тематические викторины. Приятные воспоминания о мероприятии оставят фотографии из фотозоны, где будет установлен огромный макет сердца выше человеческого роста", — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, на фестивале "Кардиограмма" в Екатеринбурге выступят молодые музыканты и звезды отечественной сцены.