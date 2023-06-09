Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 июня 2023, 16:07

Посетители рок-фестиваля "Кардиограмма" в Екатеринбурге смогут проверить сердце

Снятие кардиограммы

"Кардиоавтобус" будет работать на рок-фестивале два дня. Фото: Александр Зайцев

Медицинские работники и волонтеры будут дежурить на площадке рок-фестиваля "Кардиограмма", который состоится в эти выходные в Екатеринбурге. 

Гости фестиваля в перерывах между выступлениями групп могут сделать электрокардиограмму в мобильном комплексе "Кардиоавтобус". Он будет работать оба дня с 12:00 до 18:00.

Также будет организована работа трех кардиопостов, где медики-волонтеры измерят всем желающим артериальное давление. 

"Веселое настроение посетителей поддержат тематические викторины. Приятные воспоминания о мероприятии оставят фотографии из фотозоны, где будет установлен огромный макет сердца выше человеческого роста", — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. 

Напомним, на фестивале "Кардиограмма" в Екатеринбурге выступят молодые музыканты и звезды отечественной сцены. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.06.2023, 18:07 / Общество
Валерий Фальков и Евгений Куйвашев ознакомились с перспективными наработками уральских ученых
09.06.2023, 17:34 / Общество
Свердловская область направила партию гуманитарного груза в Белгород
09.06.2023, 17:18 / Общество
В преддверии Дня России свердловские школьники получили паспорта из рук Евгения Куйвашева
09.06.2023, 16:37 / Общество
В Каменске-Уральском в этом году благоустроили первый двор в рамках программы по формированию комфортной городской среды
09.06.2023, 16:30 / Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%