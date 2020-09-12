Темы дня

Общество / Происшествия
12 сентября 2020, 22:45

В Свердловской области похолодает до +1°С

похолодание

Согревающий чай для холодных уральских ночей. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшую ночь резко похолодает –температура опустится до +1°С.

Как сообщается на сайте Уральского Гидрометцентра, столбик термометра опустится до +1°С в ночь на 13 сентября. При этом, такой показатель ожидается только в горах и низинах. На остальной территории региона будет +5...+10°С.

Днём в воскресенье воздух прогреется до +13...+18°С. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер подует северо-западный, западный 4-9 м/с. Синоптики предупреждают о тумане в отдельных районах Среднего Урала.

В последующие две ночи столбик термометра покажет +4...+9°С и +5...+10°С соответственно. Днём воздух будет прогреваться до +14...+19°С в понедельник и до +10...+15°С во вторник.

Напомним, в начале месяца в регионе фиксировались заморозки до -2°С.

Добавим, подробный прогноз погоды на начало новой недели появится на сайте "Областной газеты" уже завтра.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.09.2020, 22:45 / Общество
В Свердловской области похолодает до +1°С
12.09.2020, 22:05 / Общество
В Екатеринбурге спасатели потушили пожар административном здании в переулке Северный
12.09.2020, 20:20 / Спорт
"Урал" на своём поле переиграл "Химки"
12.09.2020, 17:59 / Экономика
Правительство России выделило ещё 35 миллиардов рублей на пособия по безработице
12.09.2020, 17:29 / Общество
В Екатеринбурге высадили яблоневый сквер имени лётчика-героя СССР Антона Шевелёва