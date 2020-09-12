В Свердловской области похолодает до +1°С

Согревающий чай для холодных уральских ночей. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшую ночь резко похолодает –температура опустится до +1°С.

Как сообщается на сайте Уральского Гидрометцентра, столбик термометра опустится до +1°С в ночь на 13 сентября. При этом, такой показатель ожидается только в горах и низинах. На остальной территории региона будет +5...+10°С.

Днём в воскресенье воздух прогреется до +13...+18°С. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер подует северо-западный, западный 4-9 м/с. Синоптики предупреждают о тумане в отдельных районах Среднего Урала.

В последующие две ночи столбик термометра покажет +4...+9°С и +5...+10°С соответственно. Днём воздух будет прогреваться до +14...+19°С в понедельник и до +10...+15°С во вторник.

Напомним, в начале месяца в регионе фиксировались заморозки до -2°С.

Добавим, подробный прогноз погоды на начало новой недели появится на сайте "Областной газеты" уже завтра.