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6 октября 2020, 08:40

В Каменске-Уральском ночью тушили спорткар

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Площадь пожара составила 5 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в свердловском городе на ул. Плеханова произошёл в ночь на 6 октября. На тушение Audi A5 выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах.

Сообщение о возгорании в Каменске-Уральском поступило в диспетчерскую в 4:20.

"Открытое горение было ликвидировано в 4:31, в 4:39 завершилась проливка спорткара. Площадь пожара составила 5 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что неспокойно минувшей ночью было в Богдановиче. Там на площади 1000 кв. м загорелся тогорвый центр на улице Тимирязева.

Сюжет

Поджигатели
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Областная газета Свердловской области

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