В Каменске-Уральском ночью тушили спорткар

Пожар в свердловском городе на ул. Плеханова произошёл в ночь на 6 октября. На тушение Audi A5 выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах.
Сообщение о возгорании в Каменске-Уральском поступило в диспетчерскую в 4:20.
"Открытое горение было ликвидировано в 4:31, в 4:39 завершилась проливка спорткара. Площадь пожара составила 5 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Добавим, что неспокойно минувшей ночью было в Богдановиче. Там на площади 1000 кв. м загорелся тогорвый центр на улице Тимирязева.
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