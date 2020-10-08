Глава МЧС РФ доложил Президенту о ходе ликвидации ЧС в Рязанской области

Как сообщил Евгений Зиничев Владимиру Путину, в тушении склада задействованы около 1 500 человек и почти 390 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам МЧС, во время которой глава министерства Евгений Зиничев доложил о ходе ликвидации пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. В тушении задействованы около 1 500 человек и почти 390 единиц спецтехники.

Глава МЧС заявил, что в результате происшествия пострадали 16 человек - все они были госпитализированы. Огонь повредил 20 построек. МЧС направило в Рязанскую область более 400 сотрудников и 87 единиц техники.

Из 14 населённых пунктов, находящихся в радиусе 5-10 км от склада, были эвакуированы более 2 300 жителей. Чтобы обеспечить эвакуированных людей предметами первой необходимости на базе учебных заведений и больниц были оборудованы пункты временного размещения, куда поместили 86 человек - остальные отправились жить к друзьям и знакомым.

"На месте событий развернут оперативный штаб, работают психологи, открыт телефон горячей линии, на который поступило более 60 обращений от граждан. Находятся в часовой готовности к выезду 100 человек и 12 единиц техники от Ногинского спасательного центра, в том числе 2 автоцистерны", - передаёт слова Евгения Зиничева пресс-служба Кремля.

Напомним, вчера неподалёку от посёлка Желтухино в Рязанской области произошло возгорание на складе боеприпасов. С территории склада был эвакуирован весь персонал и личный состав военнослужащих.