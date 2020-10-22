Названа причина смерти пропавшего в Екатеринбурге лётчика из Якутии

Свердловские следователи озвучили официальную причину смерти Руслана Валеева. Фото: Следственного комитета по Свердловской области

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела погибшего в Екатеринбурге лётчика из Якутии. Свердловские следователи озвучили официальную причину смерти Руслана Валеева.

Как сообщил руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга областного Следственного Комитета Вячеслав Бабушкин, согласно заключению эксперта, смерть мужчины наступила от одного из ранений в области шеи. Экспертиза показала, что остальные повреждения не были смертельными.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», тело пропавшего в Екатеринбурге лётчика из Якутии Руслана Валеева обнаружили в минувший вторник, в самом центре города, за гаражами в районе ул. Розы Люксембург. Родственники разыскивали прилетевшего в столицу Урала пилота с 13 октября. После обнаружения тела поисковые мероприятия, нацеленные на установление местонахождения пропавшего лётчика, были завершены.

На теле погибшего были обнаружены ранения, в том числе на шее. Для того, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии, следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Убийство».