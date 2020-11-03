В результате стрельбы в Вене пострадали 14 человек, ещё двое — погибли

Одного из участников стрельбы удалось нейтрализовать. Ведётся операция по розыску остальных подозреваемых. Фото: Галина Соловьёва.

Накануне в Вене несколько человек устроили стрельбу в шести разных местах, в том числе рядом с синагогой. В результате два человека погибли, 14 — получили ранения.

Посольство России в Вене выясняет гражданство убитых и пострадавших, уточняет, не было ли среди них россиян. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии! Posted by Maria Zakharova on Monday, November 2, 2020

Как сообщает ТАСС, одного из участников стрельбы полицейским удалось нейтрализовать. Ведётся операция по розыску остальных подозреваемых.

На границах Австрии усилили контроль в целях безопасности. Местному населению рекомендовали не посещать общественные места. Школьников пообещали освободить от занятий.

Австрийские власти назвали произошедшее терактом. Американская организация SITE Intelligence group, отслеживающая деятельность террористов в Сети, передаёт, что джихадисты назвали атаку в Вене расплатой за участие Австрии в руководимой США коалиции против террористической группировки.

Напомним, на прошлой неделе во Франции произошла серия террористических нападений. В связи с этим Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому лидеру Эммануэлю Макрону.