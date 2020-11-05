На Бисертском пруду подросток провалился под лёд

Спасательная операция завершилась благополучно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне сотрудники МЧС спасли 13-летнего мальчика, провалившегося под лёд в п. Бисерть. Толщина льда не превышала 4 см.

Инцидент произошёл 4 ноября вечером. Прибыв на место происшествия, спасатели 277 пожарно-спасательной части увидели тонущего подростка на расстоянии 50 метров от берега. Возле него на льду сидела 21-летняя девушка, которая, видимо, пыталась помочь мальчику. Её тоже пришлось спасать.

По решению начальника караула командир отделения Николай Зорин, застраховав себя спасательной верёвкой, стал ползком пробираться по тонкому льду. Он обвязал девушку спасательной верёвкой, и её удалось вытянуть на берег. До мальчика спасатель уже добирался по грудь вводе. К берегу они возвращались, разламывая лёд.

"Дойдя до участка льда, способного выдержать подростка, Николай Зорин закинул на мальчика петлю спасательной верёвки и помог ему выбраться на лёд. Огнеборцы с берега вытянули пострадавшего. Затем и спасатель выбрался на берег, передвигаясь по-пластунски по тонкому льду", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Всех побывавших в ледяной воде осмотрели медики. Подростка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, девушку отпустили домой.

Свердловские спасатели просят граждан не выходить на первый хрупкий лед, толщина которого не превышает 5 см. Взрослым, необходимо оградить детей от шалостей на берегу водоёмов. Любителям подлёдного лова стоит подождать установления безопасного ледового покрова. Тем, кто пренебрегает аншлагами "Выход на лёд запрещён", ждёт штраф до 5 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.

Напомним, что в начале октября два рыбака в Волчанске провалились под лёд на песчаном карьере. Один из них погиб.