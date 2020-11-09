В Нижнем Тагиле убит медведь, приходивший на кладбище

Фото: Станислав Богомолов

Медведи, чья популяция на территории Свердловской области год от года растёт, всё чаще для поисков пропитания выбирают кладбища. Они не только собирают печенье и конфеты, но и разрывают могилы. Хищники этой осенью отметились на погостах Тавды, Краснотурьинска, Нижней Туры. На днях такая же драма разыгралась на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле.

Кладбище «Пихтовые горы» в Дзержинском районе занимает 63 гектара. Взгорки, овраги, деревья и кочковатые болотца: на такой территории есть где заплутать человеку и спрятаться медведю. 31 октября при очередном обходе охранники кладбища обнаружили разрытую могилу, повреждённое тело погребённого пожилого тагильчанина и множество медвежьих следов на свежем снегу.

– Смотритель кладбища незамедлительно сообщил о происшествии в единую дежурную диспетчерскую службу. Этот сигнал поступил в полицию и в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, – пояснила пресс-секретарь нижнетагильской мэрии Алла Жернакова.

Жители взбудоражены новостью. Оказалось, что медведь приходил на погост и на участки соседнего садового товарищества и раньше. Горожанам настоятельно рекомендовали временно не ходить к могилам. Однако похоронные процессии всё равно следовали на «Пихтовые горы», там же ежедневно трудились работники ритуальных служб. Медведь, попробовавший человеческого мяса, представлял для людей реальную угрозу.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области рассматривает каждый случай выхода дикого зверя к людям и принимает индивидуальное решение о его дальнейшей судьбе. Тагильчане получили разрешение на отстрел медведя. 6 ноября животное было ликвидировано.

Чем закончилось происшествие? Сотрудники ритуального агентства привели потревоженные могилы в порядок. Полиция проводит проверку по соблюдению норм захоронения погребения, приглянувшегося медведю. Материальный и моральный вред возмещать вряд ли кому-то будут. Наказание за надругательство над телами умерших и местами их захоронения предусмотрено Уголовным кодексом, если субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

В прошлом на тагильских кладбищах были случаи вандализма, виновные наказаны. А медведь на кладбище – это своего рода форс-мажор. Среди множества приходов дикого зверя на погосты судебное вмешательство было отмечено лишь однажды, да и то за незаконную охоту на косолапого.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».