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Общество / Происшествия
20 ноября 2020, 08:25

Ночью в Екатеринбурге полыхала Toyota

пожар

На Краснодарской в Екатеринбурге загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью на улице Краснодарская в Екатеринбурге произошёл пожар. Там загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 4:19. К месту происшествия прибыли пять спасателей на одной пожарной машине. Справиться с огнём удалось за две минуты.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате возгорания повреждения получил моторный отсек иномарки. Пострадавших нет.

Напомним, накануне на Среднем Урале горели три автомобиля. Огонь повредил Volkswagen Polo, Kia Cerato и "ВАЗ-2112" в Нижнем Тагиле и Ревде.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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