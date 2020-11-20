Ночью в Екатеринбурге полыхала Toyota

На Краснодарской в Екатеринбурге загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью на улице Краснодарская в Екатеринбурге произошёл пожар. Там загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 4:19. К месту происшествия прибыли пять спасателей на одной пожарной машине. Справиться с огнём удалось за две минуты.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате возгорания повреждения получил моторный отсек иномарки. Пострадавших нет.

Напомним, накануне на Среднем Урале горели три автомобиля. Огонь повредил Volkswagen Polo, Kia Cerato и "ВАЗ-2112" в Нижнем Тагиле и Ревде.