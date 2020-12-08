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8 декабря 2020, 11:44

В Полевском при пожаре погибли три человека

пожар

В Полевском при пожаре погибли три человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня в Полевском по адресу ул. Партизанская, 50 произошёл пожар. Огнём были охвачены надворные постройки и кровля дома.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 04:45. На место происшествия на двух машинах выезжали восемь человек.

В 05:57 огонь был локализован, в 06:12 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций  завершены в 08:30. Площадь пожара составила 90 "квадратов", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным регионального СКР, при пожаре погибли три человека – мужчина и две женщины. Для определения точных причин их гибели будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

На месте ЧП работают пожарные дознаватели и следственные органы. Проводится осмотр, опрашиваются соседи. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти мужчины после пожара на улице Пионеров.

Областная газета Свердловской области

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