В Кольцово скончался пассажир рейса Омск–Москва. Фото: Евгения Скачкова.

Самолёт, летевший из Омска в Москву, вынуждено приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стало плохое самочувствие 61-летнего пассажира.

Предварительно установлено, что в 18:20 самолёт «Airbus 320» авиакомпании «S7» приземлился в Кольцово в связи с тем, что один из пассажиров, находившийся на борту потерял сознание. После посадки самолёта сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса и врачи бригады скорой помощи поднялись на борт, где констатировали смерть мужчины.

По факту смерти пассажира на борту воздушного судна Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится процессуальная проверка. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают работников аэропорта, медперсонал, пассажиров и членов экипажа. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Уральского СУТ СК России.

Напомним, в октябре текущего года в Кольцово совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Новосибирска в Москву. Это было необходимо, потому что одному из пассажиров стало плохо во время полёта. После приземления рейс встретила бригада скорой. Врачи оказали пассажиру первую помощь, но спасти его не удалось. Он скончался.