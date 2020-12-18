На Среднем Урале на 40% увеличилось число пожаров с погибшими и пострадавшими

В МЧС усилили профилактическую работу с населением. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С начала декабря в Свердловской области произошло 198 пожаров в жилом секторе. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в результате пожаров погибло 23 человека. Ещё 17 получили различные травмы. Число пожаров с погибшими и пострадавшими по сравнению с декабрём прошлого года увеличилось на 40%. Напомним, 8 декабря в результате пожара в Полевском погибли три человека.

В связи с печальной статистиков в МЧС усилили профилактическую работу с населением. В частности, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактические рейды в частном секторе Чкаловского, Кировского и Октябрьского района Екатеринбурга.

Также профилактические беседы по безопасному использованию пиротехнических изделий проведены в Верхней Пышме и Среднеуральске.

Ещё один рейд по неблагополучным семьям прошёл в Дегтярске. Населению посоветовали не разводить открытый огонь на частных территориях, не злоупотреблять вредными привычками, беречь своих детей и не оставлять их без присмотра.

Добавим, что в Екатеринбурге до конца новогодних праздников введён особый противопожарный режим.