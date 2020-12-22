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22 декабря 2020, 08:30

В Екатеринбурге ночью полыхал дорогой кроссовер

Сгоревшая машина

В результате на площади 4 кв. м. у Nissan X-Trail оказались повреждены салон и моторный отсек. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала в ночь на 22 декабря загорелся Nissan X-Trail на Московской. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Сообщение о возгорании дорогого кроссовера в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую в 4:07. На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"Им понадобилось две минуты, чтобы справиться с огнём. В результате на площади 4 кв. м. у Nissan X-Trail оказались повреждены салон и моторный отсек", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что розничная цена на такие машины начинается от 1,81 млн рублей.

Минувшей ночью в Екатеринбурге также тушили деревянный барак на ул. 40-летия Октября.

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