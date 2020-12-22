В Екатеринбурге снова полыхал деревянный барак

В ночь на 22 декабря на Уралмаше полыхала деревянная двухэтажка. Площадь пожара составила 100 кв. м.
Сообщение о возгорании на ул. 40-летия Октября в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую в 2:22. На место проишествия выезжали 20 спасателей на пяти спецмашинах. Звеном газодымозащитной службы были спасены три жильца по лестничным маршам с помощью спасательных устройств.
"В 3:15 открытое горение было ликвидировано, в 05:09 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Огонь повредил кровлю, чердачное и межэтажное перекрытия, а также перегородки двухэтажного муниципального жилого дома", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что в марте этого года на Эльмаше и Уралмаше массово горели бараки, в том числе на ул. 40-летия Октября и Авангардной. Кроме того, летом полыхал деревянный дом на Елизавете.
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