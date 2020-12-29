В трагедии на перевале Дятлова виновата авария ракеты?

Пуск ракеты Р-7 с космодрома Байконур, 1959 год. Фото: РКЦ «Прогресс»

После публикации в «Облгазете» рецензии на российский сериал «Перевал Дятлова» (см. «ОГ» № 223 от 28.11.2020), который показали на одном из федеральных каналов, на электронную почту нашей редакции прислал письмо житель Вологды, офицер с высшим техническим образованием, а ныне пенсионер Владимир Гарматюк. Он не стал перечислять художественные достоинства и недостатки телекартины, а изложил свой взгляд на трагические события, случившиеся с группой из девяти молодых туристов в горах Северного Урала. Владимир много изучал эту тему и считает, что причиной гибели дятловцев стал до сих пор засекреченный взрыв баллистической ракеты.

Ударная волна

Создатели сериала в качестве версии гибели студентов УПИ в феврале 1959 года выдвинули непреодолимую стихийную силу – эта позиция совпадает с заявлением бывшего заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры России в УрФО Андрея Курьякова, озвученным в прошлом июле. В телекартине показано, как во время ночёвки на склоне горы Холатчахль на палатку с туристами сошла снежная лавина: четыре участника группы получают травмы, остальные в спешке вытаскивают их из палатки, после чего на укрытие обрушивается ещё одна снежная лавина. Ребята спускаются в долину реки Ауспия в лёгкой одежде и замерзают при температуре около -30 ℃, не сумев развести костёр.

Вологжанин Владимир Гарматюк согласен с тем, что студенты умерли от переохлаждения. Но покинуть палатку их заставила не снежная лавина, а… взрыв межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или одной из её ступеней, которая пролетала над перевалом Дятлова. В своих рассуждениях исследователь опирается на свидетельства очевидцев и хронологию пусков двухступенчатой ракеты Р-7, которые в то время были строго засекречены.

«В марте 1957 года в 200 километрах ниже Архангельска начали возводить космодром Плесецк для испытаний баллистических ракет, – пишет Владимир Гарматюк. – До 1993 года с разных стартовых площадок космодрома произвели более 1 300 запусков МБР, в том числе ракет Р-7 с предельной дальностью полёта 8 000 километров. Стрельбы проводились по полигону Кура на Камчатке. Если начертить от него линию до космодрома, то траектория ракеты лежит точно над тем местом, где погибли студенты. Р-7 могли запустить и с космодрома Байконур на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане, где испытывали ядерные боеголовки. Тактико-технических характеристик ракеты вполне хватило бы для преодоления этого расстояния».

В 1959 году жители Северного Урала регулярно наблюдали в небе горящие огоньки или «летающие шары». Как утверждает Владимир Гарматюк, аварию ракеты или её падающую ступень над склоном горного перевала сфотографировал поздним вечером инструктор группы Семён Золотарёв. Он разглядел яркий свет через матерчатые стенки укрытия. Скорее всего, Золотарёв лежал крайним от входа и сразу же выскочил наружу, чтобы запечатлеть происходящее на плёнку – по существующей версии прокуратуры, это был последний снимок туристов.

«Следом за Золотарёвым на мороз выбежали и другие дятловцы – Людмила Дубинина, Рустем Слободин и Николай Тибо-Бриньоль, – считает Владимир Гарматюк. – Они были поражены увиденным, как вдруг в полукилометре от палатки раздался мощный воздушный взрыв, который сшиб их с ног. Ударная волна вызвала у Золотарёва и Дубининой переломы рёбер, а у Слободина и Тибо-Бриньоля – закрытые черепно-мозговые травмы. От взрыва на заднюю стенку палатки сошёл ледяной «карниз», который образовался из-за таяния снега от жара походной печки внутри укрытия. Оставшиеся в палатке туристы – Игорь Дятлов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Юрий Дорошенко и Александр Колеватов – испугались схода лавины и моментально покинули укрытие, разрезав в двух местах тент. Какое-то время туристы боролись за жизнь, но отравление остатками ракетного топлива, холод и сильный ветер не оставили им шансов».

Когда поисковики нашли дятловцев, они отметили, что у елей и кедров в окрестностях реки Ауспии концы веточек были желтоватыми, как будто после химического ожога от диоксида азота – его применяют в жидкостных ракетных двигателях. Исследователь из Вологды полагает, что от этого и оранжевый оттенок кожи на оголённых участках трупов.

«Снежной лавины быть не могло – палатка никуда не сдвинулась, на ледяном насте остались отпечатки ног туристов, – продолжает Владимир Гарматюк. – Надо отметить, что в описи обнаруженных у дятловцев вещей указано четыре фотоаппарата, а в протоколе осмотра палатки от 26 февраля 1959 года в ней была найдена только камера Дятлова. Получается, что техника Слободина и Золотарёва, как и они сами, находились вне укрытия. Возможно, снимков пикирующей ракеты было несколько, но в уголовное дело они не попали, потому что могли противоречить мотивам его прекращения».

«Огненные шары»

Свидетелями ночного свечения были люди, находившиеся тогда вдали от места трагедии. Отец одной из погибших туристок Александр Дубинин сказал на допросе после трагедии: «Слышал разговоры студентов УПИ, что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением… Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове. Меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя».

А отец Георгия Кривонищенко Алексей на следствии показал, что после похорон сына он общался на поминальном обеде с участниками розыска дятловцев. Нашлись те, кто в начале февраля ходили в поход южнее горы Холатчахль. Таких групп было несколько. Участники двух из них говорили, что видели вечером 1 февраля необычное свечение какой-то ракеты или снаряда к северу от своего расположения. Свет был настолько ярким, что все походники в одной из групп встревожились, вышли из палатки и наблюдали за небесным феноменом. Спустя какое-то время они услышали звук, похожий на гром.

Владимир Гарматюк указывает ещё на пару фактов в пользу своей гипотезы. Следователю Ивдельской прокуратуры Владимиру Коротаеву, который первым взялся за уголовное дело о гибели дятловцев, местные манси сообщили, что тоже заметили ночью «огненный шар»: они его даже нарисовали. В материалах следствия также зафиксировано, что спустя две с половиной недели после трагедии – 17 февраля – свечение в небе видели многие уральцы, среди которых была и тургруппа в 60 километрах южнее перевала Дятлова. А 31 марта очевидцами странного явления стали участники поисков в долине реки Ауспия.

Если сравнить показания очевидцев с лётно-конструкторскими испытаниями (ЛКИ) ракеты Р-7, то появляются интересные детали. Из открытых источников известно, что первый старт изделия в рамках третьего этапа ЛКИ состоялся 24 декабря 1958 года. Вторая ракета полетела 17 февраля 1959 года, третья – 25 марта, а четвёртая – 31 марта. Даты пуска ракет 17 февраля и 31 марта совпадают с рассказами об «огненном шаре».

«Официально местом этих пусков называлась площадка №1 на Байконуре, а их целью – Кура, – добавляет исследователь. – Но если ракеты запускали из Казахстана на Камчатку, то их бы не увидели на Урале. Это значит, что они летели на восток не из казахских степей, а из Архангельской области. Либо они и вправду стартовали с Байконура, но тогда на север – на Новую Землю.

По словам Владимира Гарматюка, вероятно, 1 февраля 1959 года произошёл аварийный пуск ракеты Р-7 – на это указывает её падение и взрыв, который видели другие туристы в районе Ивделя. Но из-за трагедии документы о неудачном старте якобы засекретили, как и реальные места пусков и конечных целей ракет Р-7. Крупные обломки после катастрофы военные, видимо, нашли, собрали и вывезли до начала поисковых работ на перевале.

«Как только откроют архивы Минобороны России, всё станет ясно, – заключает исследователь из Вологды. – В своё время следствию не разрешили этого сделать, да и никто из гражданских тогда ничего не знал о существовании космодрома Плесецк и запусках МБР. Именно преднамеренное укрывательство информации не даёт прокурорам поставить точку в гибели дятловцев».

СПРАВКА «ОГ» МБР Р-7 создана в 1957 году. Тогда же начались её первые испытания на космодроме Байконур. Разработана в ОКБ-1 под началом главного конструктора Сергея Королёва. Длина ракеты – 33,6 метра, масса – 265,8 тонны, максимальная скорость – 7 900 м/с. На вооружение поступила в 1960 году. В качестве полезной нагрузки оснащалась искусственными спутниками Земли, ядерными и термоядерными зарядами. Р-7 легла в основу целого семейства ракет-носителей среднего класса, в том числе ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил первый в мире полёт в космос.

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