Жительница Верхней Пышмы оформила кредитов на 4,5 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам

Злоумышленники использовали подставные номера телефонов силовых ведомств. Фото: Павел Ворожцов

В Верхней Пышме телефонные мошенники похитили у местной жительницы 4,5 миллиона рублей. Злоумышленники использовали подставные номера телефонов силовых ведомств.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 56-летняя женщина обратилась в полицию 21 декабря. По словам потерпевшей, ей позвонила с неизвестного номера женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о попытках оформления на женщину кредита.

Для предотвращения указанных операций незнакомка предложила оформить кредиты, а полученные заёмные деньги перевести на безопасные счета. Затем гражданке позвонили неизвестные мужчины, которые также представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов. Они советовали потерпевшей последовать совету девушки «из банка», оформить кредит и перевести все деньги на указанные счета. Также мошенники прислали потерпевшей фотографии «служебных удостоверений».

Поверив злоумышленникам, женщина в течение нескольких дней получила на своё имя кредиты в нескольких банках Екатеринбурга. Все деньги она снимала через банкоматы и переводила на счета звонившим. В общей сложности доверчивая женщина отдала мошенникам 4 млн 494 тыс. рублей.

Следственным управлением УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Напомним, в последнее время на Среднем Урале участились случаи телефонного мошенничества. В конце ноября прошлого года сообщалось, что в Свердловской области зарегистрировано около 8 тысяч фактов мошеннических действий. Жители региона перевели аферистам более 80 миллионов рублей.