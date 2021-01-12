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12 января 2021, 07:15

В Екатеринбурге ночью эвакуировали 90 человек из дома на Рассветной

Пожарна и скорая машины на месте пожара

На базе гимназии №176 развёрнут пункт временного размещения жильцов дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 12 января загорелся многоэтажный дом на ЖБИ. Спасатели эвакуировали 90 жильцов, в том числе 9 детей. Есть пострадавшие.

Сообщение о возгорании на Рассветной, 7 поступило в диспетчерскую около 3:00. Прибывшие спасатели вынесли на руках пять человек, в том числе ребёнка из горящей квартиры на втором этаже. Их передали медикам.

Остальных жильцов эвакуировали из-за сильного задымления. 52 человека из 90 спасли с помощью масок дыхательных аппаратов. В связи с морозами эвакуированных грели в пожарных машинах. На базе гимназии №176 развёрнут пункт временного размещения жильцов дома. Сейчас с ними также работают психологи МЧС России.  

"Площадь пожара составила 30 кв. м, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. Открытое горение было ликвидировано после 4:00. На месте происшествия равёрнут штаб пожаротушения, задействованы 30 огнеборцев и 9 единиц спецтехники. Выезжал начальник свердловского ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев. Причина возгорания устанавливается", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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