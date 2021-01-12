Пожар унёс восемь жизней. Больше было только однажды

Как сообщили "Облгазете" в пресс-службе регионального ГУ МВД, к моменту подготовки материала не была установлена личность только одного погибшего, тело которого сильно обгорело. Тела троих несколько часов оставались у подъездов. Фото: Галина Соловьёва

Первая послепраздничная неделя в Екатеринбурге началась с трагедии. В ночь с 11 на 12 января в двухподъездной девятиэтажке по адресу улица Рассветная, 7 произошёл пожар, который унёс жизни восьми человек – семи взрослых и одного ребёнка. Очаг возгорания (в квартире №4 на втором этаже) был невелик по площади – 30 квадратных метров. Но люди погибли также на пятом и на девятом этажах – из-за отравления угарным газом.

Как это было?

Сообщение о пожаре поступило в 02:58 по местному времени. К моменту, когда приехали пожарные, горела квартира на втором этаже, весь подъезд был сильно задымлён. Пожарные эвакуировали 90 жильцов (том числе – девять детей). Пятидесяти из них потребовались специальные дыхательные маски. Пять человек из горящей квартиры выносили на руках. Людей сначала разместили в пожарных автомобилях, затем перевезли во временный пункт на базе школы №176, расположенной рядом с домом. Пострадавших обеспечили горячим питанием и чаем, с ними начали работать психологи.

В 03:50 пожар был локализован, ещё спустя 16 минут – потушен, и на месте происшествия начала работать следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Страшным поворотом в истории стала гибель 38-летней Натальи Беловой и её семилетней дочери, живших на девятом этаже. Женщина просила о помощи в режиме «онлайн», публикуя посты в Twitter. «Горим», «Вызовите пожарных Екб Рассветная, 7», «Квартира снизу горит, задыхаемся», «Верхний этаж, не можем спуститься», «Я с ребёнком взаперти», – сообщала она. Но вместо того, чтобы вызвать спасателей, пользователи оставляли под постами советы, а некоторые и вовсе не поверили в происходящее. Почему Наталья не позвонила спасателям сама, а стала вместо этого писать в соцсети, теперь уже не узнать…

Утро на Рассветной

Глава региона Евгений Куйвашев поручил как можно быстрее оказать помощь родным погибших и пострадавшим. В частности – обеспечить нуждающихся жильём из маневренного фонда.

В 8:45 утра на место трагедии приехал временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

– Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная, – отметил он. – Сейчас по линии министерства соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим.

Корреспонденты «Облгазеты» побывали на месте происшествия в середине дня. Фасад дома над сгоревшей квартирой и соседние балконы покрылись копотью. Во дворе стояли автомобили сотрудников криминалистической лаборатории ГУ МВД России по Свердловской области, патрульно-постовой службы, штабной пожарный автомобиль и машина скорой помощи. У подъездов ещё оставались тела трёх погибших. В сам подъезд журналистов не пустили.

Трое жильцов пострадавшего подъезда отказались от комментариев.

Пункт временного размещения в школе №176 расформировали к началу занятий: к этому времени все жильцы вернулись в дом или отправились к родственникам.

Самые страшные пожары в истории Екатеринбурга 1. Пожар на территории завода ОАО «Агроспецмонтаж» (7 февраля 2007 года) – 12 погибших. Пожар возник в цехе по производству мебели из-за разряда статического электричества. Огонь охватил 1 500 кв. м. Горели поролон (листовой и в рулонах), тюки тканей и заготовки мебели. Кроме погибших, ещё 21 человек получил травмы различной степени тяжести. 2-3. Пожар в деревянном доме по адресу Омская, 91 (26 марта 2020 года) – 8 погибших. Семь человек погибли во время пожара, ещё одна женщина скончалась в больнице. По версии следствия, имел место поджог, однако суд пока не состоялся. 2-3. Пожар в жилой девятиэтажке по улице Рассветная (12 января 2021 года) – 8 погибших. 4. Пожар в Доме контор (1 марта 1974 года) – 7 погибших. Пожар начался на четвёртом этаже, где располагались отделы трестов «Гипроторг» и «Горстрой». Они производили у себя косметический ремонт. Двое маляров покрывали пол разведённой на бензине мастикой для наклейки пластиковых плиток. Утверждая, что мастика пожаробезопасна, один из маляров закурил, а горящую спичку поднёс к полу. Произошла моментальная вспышка, больше похожая на взрыв.

Причины пока не установлены

– В настоящее время причины пожара устанавливаются. Рассматриваются все возможные версии, среди которых – неосторожное обращение с огнём, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие, – сообщили «Облгазете» в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Огонь за пределы злополучной квартиры не вышел, но люди погибли не только в ней, но и на более высоких этажах – от отравления угарным газом. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сильное задымление было именно в подъезде, и самым правильным решением было дожидаться спасателей в квартирах.

– Продукты горения легче воздуха, они поднялись и сконцентрировались на верхних этажах здания, – сообщил директор центра пожарной безопасности «Гефест» Леонид Проник. – Лестничные клетки в данном случае послужили своеобразной «трубой» для поднятия дыма. Поэтому в более новых домах предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, которые расположены снаружи здания.

В доме на Рассветной, 7, построенном, по данным фонда капремонта области, в 1982 году, – самые обычные лестничные клетки, пожарной лестницы тоже нет. Что касается состояния самого дома, то, как ответили в управляющей компании «Радомир-Инвест», оно удовлетворительное. Капитальный ремонт здания запланирован на 2039–2044 годы.

Менее года назад улица Рассветная уже попадала в криминальные сводки: в ночь на 1 июня 2020 года сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры по адресу Рассветная, 8/1 застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, который, по версии силовиков, украл обои из строительного супермаркета. До сих пор об итогах этой истории ничего не известно.

Памятка Что делать живущим на верхних этажах, если в доме пожар и задымление? 1. Позвоните спасателям (101 либо 112. Это можно сделать даже при нулевом балансе). 2. Отоприте входную дверь, но не открывайте её. 3. Откройте все краны с водой. 4. Если есть возможность, заклейте или закройте вентиляционные отверстия. 5. Уйдите в самую дальнюю от кухни комнату и лягте на пол. 6. Положите на лицо мокрое полотенце. Чего делать категорически нельзя 1. Пытаться спуститься вниз: хоть на лифте, хоть по лестнице (потеряете сознание после первого же вдоха). 2. Открывать окна (только усилите тягу).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».