На Урале на объектах транспорта в 2020 году выявили 1200 нарушений

Чаще всего нарушители пытались пронести в зону транспортной безопасности запрещённые предметы. Фото: пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

Уральские работники ведомственной охраны Минтранса России в 2020 году пресекли 1252 правонарушения на объектах транспорта. Чаще всего нарушители пытались пронести в зону транспортной безопасности запрещённые предметы.

Как сообщает пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России», сотрудники госпредприятия предотвратили 49 попыток проноса запрещённых предметов. Наиболее часто нарушители пытались пронести в зону посадки аэропортов и автовокзалов охотничьи и самодельные ножи, а также пневматическое оружие без разрешительных документов.

При этом ещё 28 человек были задержаны, когда пытались незаконно вынести имущество с охраняемой территории.

Отмечается, что из общего числа нарушителей работники ведомственной охраны передали для дальнейших разбирательств в полицию 95 человек.

Ранее сообщалось, что за лето прошлого года на охраняемых транспортных объектах предотвращено 245 нарушений. В частности, 23 августа охранники Северного автовокзала Екатеринбурга предотвратили попытку пронести через зону досмотра пистолет. Позже выяснилось, что данное оружие находится в розыске в нескольких российских городах - об этом случае ранее рассказывала «Областная газета».

Уральский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» обеспечивает безопасность порядка 90 стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры: периметры аэропортов, автовокзалы, речные порты и мосты, расположенные на территории Уральского федерального округа, республик Коми и Саха (Якутия).