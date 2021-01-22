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22 января 2021, 07:31

Три человека пострадали при пожаре в 10-этажном доме в Екатеринбурге

Спасатели тушат пожар в помещении

По лестничным маршам были эвакуированы 52 жильца, в том числе 29 человек - в спасательных устройствах дыхательных аппаратов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге госпитализировали трёх человек после пожара в десятиэтажке на Ереванской, 28. Возгорание в доме произошло в ночь на 23 января.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 1:49. На место происшествия выезжали 28 спасателей на 8 спецмашинах и 4 звена газодымозащитной службы. По лестничным маршам были эвакуированы 52 жильца, в том числе 29 человек - в спасательных устройствах дыхательных аппаратов. Среди последних было 8 детей.

"В результате пожара пострадали 3 человека, они госпитализированы в медучреждение с отравлением продуктами горения. Их состояние удовлетворительное. Установлено, что на площади 15 кв. м горело домашнее имущество в квартире на шестом этаже. Пожарные справились с огнём в течение 10 минут. В 3:35 был дан общий отбой", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что после проветривания подъезда эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в начале прошлой недели общественность потрясла информация о пожаре в Екатеринбурге на ул. Рассветной, 7. В результате трагедии погибли восемь человек: семеро взрослых и один ребёнок. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Но люди погибли также на пятом и на девятом этажах – из-за отравления угарным газом. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём. "Областная газета" подробно рассказывала об этом ЧП.

Пожар на Ереванской. Фото: пресс-служба свердловского МЧС
Областная газета Свердловской области

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