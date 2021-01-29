В Каменске-Уральском организована проверка по факту гибели женщины при пожаре

Спасатели эвакуировали женщину из горящего дома, но через некоторое время она скончалась. Фото: Галина Соловьёва.

В Каменске-Уральском следователи СКР организовали проверку по факту гибели женщины при пожаре. Инцидент произошёл утром 28 января в частном доме на улице Февральской Революции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 50 кв. м. Тушить пожар отправились 23 спасателя на четырёх пожарных машинах.

Сотрудники МЧС эвакуировали из охваченного пламенем дома женщину 1956 года рождения. Через некоторое время она скончалась.

"Предварительной причиной гибели гражданки называется отравление продуктами горения, точная причина устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы", - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что, по предварительным данным, ЧП не имеет отношения к проявлениям криминала, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщала ранее "Областная газета", с начала года на Среднем Урале произошло почти 300 возгораний в жилых домах. Эти пожары унесли жизни 36 человек. В связи с этим 31 муниципалитет региона ввёл особый противопожарный режим.