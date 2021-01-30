В Екатеринбурге случился второй за день пожар с массовой эвакуацией жильцов

На этот раз возгорание произошло на Вторчермете. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге случился ещё один пожар с массовой эвакуацией жильцов. На этот раз возгорание произошло на Вторчермете.

В 11:49 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в доме №11б по улице Умельцев горит квартира на втором этаже. К девятиэтажке направились семь пожарных машин с 25 спасателями.

Им пришлось спасти 25 человек, пятеро из которых - дети. Семеро жильцов были спущены по автолестнице с седьмого этажа, остальные эвакуировались по лестничным маршам с помощью спасательных устройств. Ещё 18 человек вышли на улицу до прибытия огнеборцев.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате пожара никто не пострадал.

Тушение огня велось в течение 10 минут. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12:21. Площадь пожара составила 2 кв. м. Повреждения получили домашние вещи в горевшей квартире.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге произошёл пожар в двухэтажном доме на Уралмаше. Были спасены 10 человек и шестеро эвакуировались самостоятельно. Пострадали четверо детей и один взрослый.

В последнее время пожары в жилом секторе участились. Только за январь этого года в Свердловской области произошло 322 таких возгорания, при которых погибли 37 человек, ещё 30 человек получили травмы. В связи с этим треть муниципалитетов ввела особый противопожарный режим.