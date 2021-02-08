Пожарные справились с огнём в здании на Белинского в Екатеринбурге

Борьба с огнём велась несколько часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В административном здании на улице Белинского в Екатеринбурге потушили пожар. Борьба с огнём велась несколько часов.

Тревожный сигнал о возгорании поступил в 7:08. Локализовать огонь удалось в 10:10, ликвидировать открытое горение - в 10:13. Тушение пожара осложнялось тем, что горевшие электрощитовые были закрыты на замок, а также сильным задымлением и высокой температурой на верхних этажах. Сейчас ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

"На площади 100 погонных метров сгорели кабели в электрощитовых с первого по 16-й этажи", - передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для тушения пожара и спасения людей были созданы три боевых участка. В борьбе с огнём были задействованы 75 человек личного состава, 24 единицы пожарно-спасательной техники, 20 звеньев газодымозащитной службы.

Из здания спасли 24 человека (а не 23, как сообщалось ранее), восемь из них - с помощью спасустройств. Два человека пострадали, их доставили в больницу.