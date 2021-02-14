Темы дня

Общество / Происшествия
14 февраля 2021, 15:30

Самолёт Екатеринбург - Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за сработки датчика

самолёт в Кольцово

При наборе высоты на воздушном судне SSJ 100 авиакомпании Red Wings сработал датчик засорения топливных фильтров. Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу, вынужден был вернуться в Кольцово. Поводом для этого послужила техническая неисправность.

При наборе высоты на воздушном судне SSJ 100 авиакомпании Red Wings сработал датчик засорения топливных фильтров, в связи с чем было принято решение совершить посадку в аэропорту вылета. Самолёт приземлился в 13:10.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находились около человек, в том числе четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Ситуацией также заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства следят за работой служб аэропорта и за соблюдением прав пассажиров, говорится в сообщении Уральской следственной прокуратуры.

Напомним, сегодня утром в Кольцово сели два лайнера, летевших в Пермь. Причиной их захода на запасной аэродром стала метель.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.02.2021, 16:45 / Общество
В России утверждена стратегия развития лесного комплекса до 2030 года
14.02.2021, 15:30 / Общество
Самолёт Екатеринбург - Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за сработки датчика
14.02.2021, 14:49 / Спорт
"О каком развитии спорта мы можем говорить?": Дмитрий Губерниев возмутился ситуацией на базе "Динамо" в Екатеринбурге
14.02.2021, 13:27 / Общество
От ковида скончались ещё 11 свердловчан
14.02.2021, 13:11 / Общество
В России зарегистрирован минимум суточной заболеваемости СOVID-19 с середины октября