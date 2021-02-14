Самолёт Екатеринбург - Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за сработки датчика

При наборе высоты на воздушном судне SSJ 100 авиакомпании Red Wings сработал датчик засорения топливных фильтров. Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу, вынужден был вернуться в Кольцово. Поводом для этого послужила техническая неисправность.

При наборе высоты на воздушном судне SSJ 100 авиакомпании Red Wings сработал датчик засорения топливных фильтров, в связи с чем было принято решение совершить посадку в аэропорту вылета. Самолёт приземлился в 13:10.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находились около человек, в том числе четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Ситуацией также заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства следят за работой служб аэропорта и за соблюдением прав пассажиров, говорится в сообщении Уральской следственной прокуратуры.

Напомним, сегодня утром в Кольцово сели два лайнера, летевших в Пермь. Причиной их захода на запасной аэродром стала метель.