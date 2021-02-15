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15 февраля 2021, 19:31

Под Нижним Тагилом в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

ДТП

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и полиции проведён осмотр, опрошены очевидцы. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня на 12 километре автодороги Нижний Тагил – Усть-Утка произошло ДТП. В результате столкновения трёх автомобилей погибли два человека, ещё два – получили травмы.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошёл сегодня утром. 33-летний водитель "Чери Тигго" направляясь со стороны Нижнего Тагила в сторону посёлка Черноисточинск не справился с управлением и выехал на встречку. Далее автомобиль столкнулся с "ВАЗ-2107", который в свою очередь откинуло на "Рено Каптюр".

В результате аварии, пассажиры из первой и второй машины – 39-летний мужчина и 69-летняя женщина – от полученных травм скончались на месте. Водители тех же транспортных средств госпитализированы с различными травмами.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и полиции проведён осмотр, опрошены очевидцы. По факту аварии будет проведено расследование, в ходе которого установлена окончательная причина ДТП.

Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия установлено наличие недостатков зимнего содержания в виде рыхлого снега на обочине, наличия снега на проезжей части.

Ранее синоптики и МЧС предупредили свердловчан о холодах. Они продлятся с 16 до 20 февраля. В этот период времени водителей просят отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, заряженный телефон, лопату, спички.

Областная газета Свердловской области

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