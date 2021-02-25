В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень погибли два пожилых человека

Водитель Skoda выехал на встречку в условиях отсутствия видимости из-за снежного "облака", поднятого двигавшемся впереди грузовиком. Фото: Управление ГИББД ГУ МВД России по Свердловской области.

На трассе Екатеринбург - Тюмень произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения двух легковушек погибли два пожилых человека, ещё один человек получил травмы.

ДТП произошло накануне на 48-м км трассы. Автомобиль Skoda, за рулём которого находился мужчина 1936 года рождения, двигался в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, которым управляла женщина 1985 года рождения. Как пояснил потом очевидец произошедшего, водитель Skoda выехал на встречку в условиях отсутствия видимости из-за снежного "облака", поднятого двигавшемся впереди грузовиком.

В результате ДТП водитель и пассажир Skoda – женщина 1946 года рождения – погибли, а водитель Renault была доставлена в МСЧ № 32 Заречного с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По факту дорожного происшествия организована проверка, в рамках которой будут проведены различные экспертизы. К настоящему моменту уже установлено, что погибший водител имел стаж вождения 22 года. Недостатков зимнего содержания не выявлено.

Добавим, что с начала года на Среднем Урале зарегистрировали уже 57 ДТП, причиной которых стал выезд на встречку. В результате этих аварий погибли 26 человек, двое из которых - дети, 92 человека получили травмы. Одна из таких аварий произошла в середине февраля на трассе Нижний Тагил - Усть-Утка. Там в результате столкновения трёх автомобилей погибли два человека, ещё два – получили травмы.

Кроме того, В 2020 году водителями старше 60 лет совершено 260 ДТП. В этих авариях погибли 38 человек, пострадали - 340.