В Среднеуральском женском монастыре снова проходят обыски

Силовики находятся на территории Среднеуральского женского монастыря больше шести часов. Фото: Галина Соловьёва

В ночь на 26 февраля в Среднеуральский женский монастырь снова нагрянули силовики. Обыски проходят, в том числе в Иоанна-Богословском монастыре.

Адвокат экс-схиигумена Сергия Светлана Герасимова рассказала, что силовики могут разыскивать келейника её подзащитного отца Силуана. На 26 февраля был назначен его допрос, пишет "Коммерсант".

В телеграм-канале "Защита отца Сергия" сообщается, что силовики находятся на территории Среднеуральского женского монастыря больше шести часов. Всех насельников монастыря выводили на улицу.

Добавим, что накануне стало известно, что суд оставил экс-схиигумена Сергия, бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря в СИЗО до 28 мая. Задержание Сергия произошло в ночь на 29 декабря. После допроса в Екатеринбурге его направили в Москву. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств.