На Урале задержан бывший схиигумен Сергий

Задержание бывшего схиигумена Сергия происходило в ночь на 29 декабря. Фото: Галина Соловьёва

СМИ сообщили о задержании бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря, отлучённого от церкви отца Сергия (Николая Романова). Предварительно известно, что его доставили на допрос в Екатеринбург. В свердловском СКР и МВД ситуацию пока не комментируют.

Задержание бывшего схиигумена Сергия происходило в ночь на 29 декабря. Информацию "Коммерсантъ-Урал" подтвердила адвокат Сергия Светлана Герасимова.

"Предварительно, можно сказать, что следственные действия проходят с грубыми нарушениями УПК. Для проведения обысков ночью должны быть веские основания, а нам про них не сообщили. Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают", - передаёт издание слова адвоката.

По данным СМИ, речь может идти о возбуждении дела по ст. 110 УК РФ (склонение к самоубийству) после одного из его видео на Youtube.

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