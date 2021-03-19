В Первоуральске под утро сгорел внедорожник

Спасатели справились с огнём в течение минуты, однако машину спасти не удалось. Фото: Павел Ворожцов

В Первоуральске в ночь на 19 марта полыхал Chevrolet Niva. Он выгорел полностью на площади 4 кв. м.

Внедорожник загорелся на ул. Вайнера под утро. 7 спасателей выезжали на место происшествия после 6:00.

"Они справились с огнём в течение минуты, однако машину спасти не удалось. Chevrolet Niva сгорел полностью на площади 4 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что предыдущей ночью горели сразу три машины в Верхнем Тагиле и одна - в Сухом Логе.