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6 апреля 2021, 10:17

Мужчина на электросамокате упал в городской пруд Екатеринбурга

городской пруд

С начала года в ледяную воду городского пруда Екатеринбурга угодили уже три человека. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге мужчина на электросамокате угодил в городской пруд. Из воды его вытащили сотрудники МЧС.

Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, мужчина катался на электросамокате в районе Исторического сквера и перевалился через ограждение, упав в воду. Информация об этом поступила на пульт диспетчера 5 апреля в 23:47.

Прибыв на место ЧП спасатели обнаружили, что екатеринбуржца вынесло течением в технический люк плотины. Сотрудники МЧС достали мужчину из воды, отогрели и передали медикам.

Напомним, ранее стало известно, что на акватории городского пруда зафиксировано уже два случая провала людей под лёд. С начала года в ледяную воду угодили девочка и мужчина. Они смогли выбраться на сушу самостоятельно.

Свердловчанам напоминают об опасности выхода на лёд в весенний период. Стоит также помнить, что в соответствии с действующим областным законодательством выход под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей.

Областная газета Свердловской области

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