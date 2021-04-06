Мужчина на электросамокате упал в городской пруд Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчина на электросамокате угодил в городской пруд. Из воды его вытащили сотрудники МЧС.
Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, мужчина катался на электросамокате в районе Исторического сквера и перевалился через ограждение, упав в воду. Информация об этом поступила на пульт диспетчера 5 апреля в 23:47.
Прибыв на место ЧП спасатели обнаружили, что екатеринбуржца вынесло течением в технический люк плотины. Сотрудники МЧС достали мужчину из воды, отогрели и передали медикам.
Напомним, ранее стало известно, что на акватории городского пруда зафиксировано уже два случая провала людей под лёд. С начала года в ледяную воду угодили девочка и мужчина. Они смогли выбраться на сушу самостоятельно.
Свердловчанам напоминают об опасности выхода на лёд в весенний период. Стоит также помнить, что в соответствии с действующим областным законодательством выход под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей.