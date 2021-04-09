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9 апреля 2021, 16:20

Татьяна Мерзлякова потребовала расследовать дело о нападении на главреда «Областной газеты»

По словам омбудсмена, то как продвигается поиск злоумышленников - «никуда не годится».

По словам омбудсмена, то как продвигается поиск злоумышленников - «никуда не годится». Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбурге состоялось совещание о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов. В ходе заседания уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратила внимание на расследование дела о нападении на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. По словам омбудсмена, то, как продвигается поиск злоумышленников, - «никуда не годится».

Совещание прошло под председательством полномочного представителя Президента России в УрФО Владимира Якушева. В мероприятии принял участие советник главы государства, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества Валерий Фадеев.

В ходе заседания была затронута тема расследования резонансных дел о нападении на представителей СМИ. Открывая совещание уральский полпред отметил, что в регионе отмечаются открытые посягательства на права журналистов. Согласно мониторингу, за 2021 год зафиксировано 20 таких случаев — в Свердловской, Челябинской областях и других регионах УрФО. Речь идёт о нападениях, поджогах автомобилей и других противоправных действиях и преступных посягательствах. Часть инцидентов не имела очевидной связи с профессиональной деятельностью журналистов, однако каждый из этих эпизодов вызывал широкий общественный резонанс.

«Несмотря на то, что причинно следственная связь не установлена, важна правовая оценка каждого случая. Необходимо провести тщательные расследования с отработкой версий связанных с профессиональной деятельностью», - подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь свердловский омбудсмен отметила, что в Свердловской области произошло четыре таких случая — за всеми эпизодами установлен контроль. На одном преступлении, которое так и осталось не раскрытым, Татьяна Мерзлякова остановилась подробнее.

«Меня беспокоит и тревожит ситуация, произошедшая с редактором «Областной газеты» Дмитрием Поляниным. Я вижу, что дело никак не движется. Я буду просить заместителя генпрокурора обратить на это внимание. Это никуда не годится. В журналистском сообществе есть основания полагать, что нападение было совершено за острые публикации в сфере ЖКХ», - заявила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина было совершено ровно три года назад - 12 апреля 2018 года. Неизвестные атаковали журналиста прямо у подъезда, в результате атаки он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и множественные ушибы. Уголовное дело было изъято прокуратурой из полиции и передано в СКР. Несмотря на обнародованные с камер видеонаблюдения записи, найти подозреваемых так и не удалось. Спустя три года после резонансного преступления, расследование практически не сдвинулось с места.

Сюжет

Нападение на Дмитрия Полянина
Вечером 12 апреля 2018 года совершено нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина.

Областная газета Свердловской области

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