В Берёзовском сгорели два дома и автомобиль

На месте был развёрнут штаб пожаротушения. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В п. Лубяном Берёзовского ГО 15 апреля вечером произошёл крупный пожар. На площади 500 кв. м сгорели два дома, надворные постройки и автомобиль.

На месте был развёрнут штаб пожаротушения. Пострадавших нет.

"Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и ветреная погода. В тушении задействованы 11 единиц пожарной техники 49 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что в ночь на 15 апреля трагичный пожар произошёл в другом свердловском селе. При пожаре в частном доме на Рябиновой в с. Бызово Горноуральского ГО погибли пять детей. Спастись из огня удалось только взрослым и двум малышам. Пятеро детей, старшая из которых училась в первом классе, погибли.