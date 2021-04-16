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16 апреля 2021, 14:29

Троих детей госпитализировали после пожара в школе в Академическом

Академический

Пожар в школе был потушен сотрудниками. Детей оперативно эвакуировали. Фото: Павел Ворожцов

В Екатенбурге 16 апреля произошёл пожар в школе. После инцидента стало известно о госпитализации троих детей.

Что именно горело, пока не уточняется. Огонь был потушен сотрудниками школы, детей оперативно эвакуировали.

"Площадь возгорания в школе в Академическом была небольшая, поэтому удалось потушить пожар силами сотрудников общеобразовательной организации. Дети были эвакуированы, но через небольшой промежуток времени они вернулись в школу", - пояснили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

По данным местных СМИ, пожар произошёл в школе №19 на ул. Павла Шаманова. Дети могли получить отравление продуктами горения.

Напомним, что в ночь на 15 апреля пожар произошёл в в с. Бызово Горноуральского ГО, в нём погибли пять детей. Спастись из горящего частного дома удалось только взрослым и двум малышам. Пятеро детей, старшая из которых училась в первом классе, погибли.

Областная газета Свердловской области

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