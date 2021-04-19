В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку после информации об эвакуации школ

Массовая эвакуация прошла в пяти школах. Фото: скрин из сообщества "Инцидент Нижний Тагил"

В МУ МВД России "Нижнетальское" сообщили, что проводят проверки в школах. 19 апреля сразу в несколько образовательных учреждений поступили сообщения о минировании.

По данным местных СМИ, массовая эвакуация прошла в школах № 18, 45, 85, 86, 100. На месте работают полиция, пожарные и сотрудники скорой помощи. Сообщается и об эвакуации некоторых торговых центров. В одном из них - ТЦ DEPO - сегодня запланировано провести вакцинацию от коронавируса.

В МВД "Областной газете" сообщили, что дополнительно прокомментируют ситуацию по завершении всех необходимых проверочных мероприятий. В администрации Нижнего Тагила не стали комментировать эвакуацию школ.