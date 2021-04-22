В Екатеринбурге под колёсами поезда погиб мужчина и пострадала женщина

Мужчина погиб на месте, женщина с травмами доставлена в больницу. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге под колёса грузового поезда попали два человека. Они переходили железные пути в неположенном месте.

Инцидент произошёл поздно вечером на станции Екатеринбург-Пассажирский. Мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения переходили пути в неположенном месте.

“Машинист грузового поезда заметил двух людей, перебегавших железнодорожные пути. Он подавал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось”, — передают в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Пятидесятилетний мужчина от полученных травм скончался на месте, 46-летняя женщина с травмами доставлена в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга.

Напомним, в понедельник, 19 апреля, в Свердловской области под поезд попал легкой автомобиль, тогда пострадали трое пассажиров.