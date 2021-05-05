Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 23 человек в результате крушения поезда в Мехико

Президент РФ выразил соболезнования в связи с гибелью 23 человек в результате обрушения метромоста в Мехико. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале РБК.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Мексиканских соединённых штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с обрушением метромоста. По предварительным данным, в результате аварии погибли 23 человека.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, вечером 3 мая в Мехико обрушился участок метромоста, по которому проезжал поезд с пассажирами - два вагона упали с высоты 10 метров. По последней информации, в результате происшествия погибли 23 человек, ещё около 70 пострадали.

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