Девять природных пожаров действуют в Свердловской области

Мониторинг лесных пожаров ведётся в круглосуточном режиме. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области.

За последние сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 29 природных пожаров на площади 629,89 га. 20 из них полностью потушены.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к тушению лесных пожаров были привлечены 399 человек и 113 единиц спецтехники, в том числе 60 спасателей и 30 единиц техники от министерства.

В настоящее время на площади 371,1 га продолжают действовать 9 природных пожаров: в МО Алапаевское, ГО Сухой Лог, Асбестовском, Верхотурском, Режевском, Сысертском, Тавдинском и Талицком городских округах. Все пожары локализованы, угрозы населённым пунктам нет.

Отмечается, что лесопожарная обстановка в области находится под контролем огнеборцев и лесоохраны. Мониторинг ведётся в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить распространения природного пожара на населённые пункты, в их окрестностях проводят опашку и создают минерализованные полосы.

Напомним, в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. Сегодня также стало известно, что в Асбесте из-за лесного пожара ввели режим повышенной готовности.

Сообщать о ЧП можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Заявки также принимаются в диспетчерском пункте Уральской авиабазы по номеру 8 (800) 100-94-00.