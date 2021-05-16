В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на Учителей

Пострадавших нет. Фото: читатели "ОГ"

Екатеринбургские спасатели только утром 16 мая вернулись в места постоянной дислокации. Площадь пожара на ул. Учителей составила 2500 кв. м. Сгорели 16 надворных построек, 2 гаражных бокса и пилорама.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 15 мая в 19:49. Чёрные клубы дыма были видны за много километров от места возгорания. Открытое горение было ликвидировано уже после полуночи, после чего проводились проливка и разбор сгоревших конструкций.

"На первоначальном этапе тушение пожара осложнялось плотной застройкой, высокими температурами, сильным задымлением и большой горючей нагрузкой. Пожарные работали в дыхательных аппаратах. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Всего в тушении пожара были задействованы 155 человек и 75 единицы техники. Пострадавших нет.