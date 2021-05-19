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Общество / Происшествия
19 мая 2021, 10:58

Свердловские спасатели помогут тушить лесные пожары в Тюменской области

пожарные

Свердловские огнеборцы будут выполнять работу по защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Рано утром из Кольцово вылетел самолёт Ил-76 со свердловскими огнеборцами и первым замглавы МЧС России генерал-полковником внутренней службы Александром Чуприяном. Спасатели направились в Тюменскую область.

Сейчас там бушуют природные пожары. По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, только за сутки в регионе потушено 138 очагов. Для этого с самолёта Ил-76 было сброшено более 210 тонн воды. Ещё 120 тонн воды сброшено вертолётом Ми-8 для защиты населённых пунктов от огня.

На данный момент в области действует 64 очага. На местах ЧП работает порядка 30 единиц спецтехники и 230 спасателей из Пермского края, Курганской и Свердловской областей.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского ГУ МЧС России, в 5 утра из Екатеринбурга вылетел самолёт Ил-76, на борту которого находилось 70 спасателей. Отмечается, что они оснащены всем необходимым оборудованием. По прилёту огнеборцы будут выполнять работу по защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

Также известно, что накануне наземным транспортом в соседнюю область отправилась колонна техники специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга и 14 огнеборцев. В их числе три пожарных автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль и другая техника.

Ранее "Облгазета" сообщала, что 19-20 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале). Предупреждение по смогу снято.

Областная газета Свердловской области

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