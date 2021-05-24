В МИД РФ прокомментировали реакцию запада на инцидент с самолётом Ryanair в Белоруссии

На борту самолёта, как сообщают федеральные СМИ, находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Фото: Евгения Скачкова.

Представители нескольких государств осудили белорусские власти за экстренную посадку в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, в котором находился бывший главред Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. В МИД РФ считают, что власти США неоднократно поступали подобным образом.

Самолёт Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска около 14:00 23 мая. Информация о минировании не подтвердилась, после чего СК Белоруссии возбудил дело о заведомо ложном сообщении об опасности. Как сообщает ТАСС, указание о необходимости посадить самолёт в Минске Ryanair получила от белорусских диспетчеров.

В Минтрансе республики сообщили о создании спецкомиссии по расследованию инцидента с посадкой воздушного судна. Обстоятельства вынужденной посадки самолёта будут оглашены в ближайшее время.

Отметим, что на борту самолёта, как сообщают федеральные СМИ, находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки лайнера в Минске, его задержали силовики. Напомним, что NEXTA был признан в Белоруссии экстремистским: Telegram-канал следил за протестами в республике после президентских выборов в августе 2020 года, призывал белорусов выходить на несанкционированные массовые акции.

Инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске, которая якобы была проведена по поручению властей Белоруссии, осудили представители многих стран. Латвия и Чехия открыто выразили протест. На поступок также негативно отреагировали в Греции, Австрии, Бельгии, Кипре и Ирландии.

Представители США назвали случай, произошедший в воздушном пространстве Белоруссии, "шокирующим". Высказывание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит Белоруссию в беде.

"Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений - братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности", - передаёт слова Лаврова газета "Аргументы и факты".

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких данных о задержании Романа Протасевича, и отказался комментировать инцидент.