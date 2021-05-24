Ростелеком подтвердил факт хакерской атаки на сайт праймериз «Единой России»

Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает. Фото: Алексей Кунилов

На сайт предварительного голосования «Единой России» идут практически непрерывные попытки хакерских атак. Киберпреступники пытаются парализовать работу ресурса.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России» со ссылкой на вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова, как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. «Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», – подчеркнул он.

Ранее 24 мая руководитель IT-проектов «ЕР» Вячеслав Сатеев рассказал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке. Он сообщил, что количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тысяч в секунду. Днём ранее аналогичную атаку злоумышленники совершили на сайт партии ER.RU.

Напомним, что сегодня, 24 мая, на территории всей страны стартовали электронные праймериз «Единой России». Они завершатся вечером 30 мая. Как писала «Областная газета», предварительное внутрипартийное голосование «ЕР» пройдёт в электронном виде по всей стране, а в ряде регионов ещё и очно. На Среднем Урале праймериз пройдут только в заочной форме. В 2021 году в Свердловской области пройдут выборы депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание региона.