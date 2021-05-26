Свердловская область вошла в топ-3 регионов РФ по числу действующих лесных пожаров

В свердловских лесах действует 5 пожаров на общей площади 380 га Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область оказалась на втором месте среди регионов России по числу лесных пожаров. По данным на 26 мая, в свердловских лесах действует пять пожаров на общей площади 380 га.

Как сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны, в тройку лидеров антирейтинга по природным пожарам также вошли Тюменская и Омская области. В соседнем со Средним Уралом регионе действует 17 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнём составила 1 727 га. В омских лесах бушуют два пожара на общей площади 330 га.

На сегодняшний день в России действует 43 лесных пожара. Их общая площадь составляет 2 775 га. В ликвидации ЧС задействованы 2 187 человек, 441 единица техники, 6 воздушных судов. В авиационном мониторинге пожарной обстановки в лесах участвуют 34 воздушных судна.

Отметим также, что в Якутии действует 5 лесных пожаров на площади 14 746 га, тушение которых прекращено. Соответствующее решение приняла региональная Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, поскольку затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред от них.

За минувшие сутки удалось ликвидировать 79 лесных пожаров на площади 3 837 га. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте Российской Федерации. Наиболее тяжёлая обстановка по-прежнему складывается в Тюменской области. В рамках межрегионального маневрирования на тушении лесных пожаров там задействованы 3 лётчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в Тюменской области продолжает борьбу с лесными пожарами аэромобильная группа свердловских спасателей. Как долго продлится их командировка, оперативно уточнить не удалось.

Напомним, самолёт Ил-76 с 70 свердловскими спасателями вылетел в Тюмень из Кольцово в 5 утра 19 мая. Вместе с ними на борьбу с пожарами отправился первый замглавы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.